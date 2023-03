El secretario de Gobernación Adán Augusto López lamentó la muerte de Xavier López . Se nos fue el cuate de México, quién con talento marcó una época en la que soñábamos y reíamos. Se lee a en un mensaje en su cuenta de Twitter, Las familias no olvidaremos su generosidad y creatividad, que se tradujo en momentos únicos con nuestros seres queridos .

En 2015, Xavier López se despidió del programa más longevo dedicado a los niños de toda edad, luego de casi 48 años y 2 mil 463 emisiones. El también comediante, comentó entonces: Doy gracias a Dios por haberme permitido entrar a sus hogares cada ocho días, domingo a domingo. Gracias también por la oportunidad de ser parte de su historia, y ustedes de la mía, y le mando todo mi cariño y mi respeto a todos los cuatitos, a las cuatitas, y también a todos los que siguen siendo niños por dentro, muchas gracias. Cuates, todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final, no me queda más que agradecer a mi casa Televisa; a todas las marcas que me acompañaron durante todo este tiempo .

Al menos en México no existe alguien que no lo haya visto o disfrutado sus actuaciones y canciones, sobre todo en ese programa al que la gente atribuía magia y en el que todos querían concursar: En familia con Chabelo. Fue la figura más familiar que tuvo la televisión mexicana.

Cuates , como el nombró a sus seguidores, no tenían edad. De hecho, varias generaciones suscriben haber sido sus churumbeles, los cuales, todos los domingos por las mañanas, no se perdían el programa de concursos que condujo durante décadas quien fue reconocido como Chabelo.

▲ Xavier López trabajó en radio, teatro y cine al lado de grandes figuras de la comicidad como Germán Valdés Tin Tan y El Panzón Panseco. Foto archivo

López fue una efigie que despertaba los más dulces instintos en las personas. En 2017 fue llevado a la Cámara de Diputados, donde alborotó por más de una hora a legisladores de todos los grupos parlamentarios que lo calificaron de héroe nacional , referente histórico y generador de la cohesión familiar de los mexicanos .

Aquella vez, los diputados lo siguieron como niños por los salones de plenos y de protocolo para tomarse fotos con él y pedirle autógrafos para sus hijos. También le tocó entrevistar a Vicente Fox con una selección de preguntas que habían formulado algunos niños.

En la película El Complot Mongol, de Sebastián del Amo, interpretó a un personaje diferente al que todos conocían. Al respecto el actor dijo: Estoy tratando de hacer el mayor esfuerzo porque son pequeñas salidas de lo que está acostumbrada la gente a verme con mi personaje. La acepto con mucho gusto, porque interpreto sin fingir la voz ni hacer al personaje de niño. Así demuestro que puedo hacer cualquier papel. Fundamentalmente me preparé para eso, para actuar .

El personaje de Chabelo, un niño de entre 8 y 13 años, nació en el programa Carrusel Musical que dirigía Ramiro Gamboa (después conocido como Tío Gamboín). Xavier López extrajo el nombre de un libro de chistes de los años cincuenta. Sobre su creación, el cómico relataba que la necesidad de preservar al personaje me ha hecho, como a cualquier actor, tener que sobrellevarlo y me ha llevado a aprender del comportamiento de los pequeños, que son la parte de la humanidad más bella que existe. El crecer nos lleva a complicarnos la existencia, en cambio los niños la resuelven de la manera más sencilla .

Durante una entrevista en estas páginas como motivo de un homenaje que se le rindió en 2003 en la Cineteca Nacional, dijo que sería su público el que le diría cuando no les parezca lo que estoy haciendo. Si bien todo tiene un principio y también un final, no es fácil pensar en ese final cuando se ha pasado medio siglo haciendo un personaje .

–¿Hacía dónde va la televisión en general?, se le cuestionó entonces.

–Pienso que en un futuro la televisión puede llegar a ser un medio que el público busque y necesite únicamente para ver deportes, pero si llega a aumentar el nivel cultural de mi país, creo que la gente buscará otra forma de diversión que no sea únicamente la televisión, respondió.

Chabelo trabajó en radio, teatro y cine al lado de grandes figuras de la comicidad como Germán Valdés Tin Tan o El Panzón Panseco. Se inició en la televisión como ejecutivo B , decía, es decir: ve a traer esto o aquello ; su desempeño le dio la posibilidad de saber lo que era la industria televisiva y ahí sí no hay quien me cuente, nadie , exponía.

Xavier López pensaba que nadie podría ocupar su lugar, pues “la persona o actor que trate de ser o hacer otro Chabelo creo que cometería un error. Debería buscarle por otro lado, no porque no sea posible, sino porque Chabelo es uno. Pueden venir 14 más que se dediquen a trabajar, que ojalá surgieran, pero no hay gente para trabajar para los niños".

Nacido en Chicago, Illinois, el 17 de febrero de 1935, de padres guanajuatenses, reconocía tener tantas cosas por decir que había intentando, infructuosamente, en tres ocasiones escribir su biografía de manera novelesca: Espero en Dios que antes de que me vaya pueda haber terminado ese libro. No lo quiero hacer para venderlo sino para regalarlo al que me quiera leer .

Pocos recuerdan que Xavier se inició como vendedor de productos caseros, intentó representar a México en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952 y truncó su carrera de medicina por la actuación. Su últimos tiempos los dedicó a escribir.