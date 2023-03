Indicó también que el comité organizador consideró en cierto momento invitarlo, aun cuando el autor había tenido una presencia bastante alborotadora en el primer congreso.

Otra de las polémicas en torno del CILE, aunque de mucho menor dimensión, estuvo a cargo de José Camilo Cela (1916-2002) en la segunda reunión del congreso, en 2001 en Valladolid, España, luego de que el Premio Nobel español, en su discurso inaugural, repitió íntegros varios de los pasajes que había pronunciado cuatro años atrás en su intervención en Zacatecas.

Un conato de polémica se suscitó también en el congreso de Cartagena de Indias, Colombia, en marzo de 2007, cuando en una conferencia de prensa un periodista local pidió explicaciones de por qué no fueron convocados representantes de las comunidades afrocolombiana e indígena como panelistas.

La respuesta del entonces director de la Real Academia, Víctor García de la Concha, fue que en el congreso sí se realizó un panel de lenguas indígenas, aunque no se podían tener todas, como las 21 mayas de Guatemala.