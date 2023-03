–Da la impresión de que no se acaba de incorporar a plenitud a las lenguas originarias, sobre todo las de América Latina, que en este congreso están relegadas, cuando no sin apenas presencia.

–Yo creo que no. Hay muchas mesas que hablan de las lenguas originarias y muchos expertos de las lenguas originarias que van a participar. Si lo que pregunta es que no vengan representantes políticos o de las asociaciones, pues no están.

–Al parecer no hay muchos escritores de esas lenguas originarias en el CILE.

–Hay algunos escritores y también hay expertos en esas lenguas. Es decir, para saber de ellas no hay que ser miembro de esa comunidad. Hay muchos estudiosos y la intención es analizarlas todas, al menos las grandes lenguas de comunicación, como el quechua, el náhuatl o el guaraní... Al español en América no le molesta absolutamente nada la convivencia con las lenguas originarias, entre otras cosas porque América habla sobre todo español. No nos sentimos incómodos con la presencia de las lenguas originarias y aplaudimos las políticas de los estados que las apoyan para asegurar que no van a desaparecer.

–Otro de los temas a analizar en el CILE es el asunto de la Conquista o lo que aquí llaman la leyenda negra ...

–No voy a intervenir en esa mesa, pero si tuviera que hacerlo lo explicaría a mi manera. Hay mucho de que hablar, sin duda hay aspectos de la colonización que fueron muy destructivos y muy traumáticos. Como principio general en todas las colonizaciones ocurre eso, que son crueles con los colonizados, es más o menos lesiva para sus tradiciones y costumbres, pero todas son así. La española lo fue también y eso hay que asumirlo sin ninguna duda. Pero no fue la única. Todas las colonizaciones son crueles. La española tiene de diferente a las demás que no ha desplazado del todo a las culturas originarias, aunque las machacó en algún momento, pero las ha incorporado y ha permitido la convivencia, la concurrencia del mestizaje y también sin mestizaje, simplemente la concurrencia pacífica entre las culturas. A partir de ahí, la leyenda consiste en que muchos no lo interpretan así y se ha generado la idea desde el siglo XVI para acá que España ha sido la civilización más salvaje del mundo. Y revertir esa mala fama es muy difícil. También está la otra idea que se plasma a veces en libros, en los que se afirma que todo es mentira, que la colonización fue más o menos idílica, es una idea muy romántica que tergiversa la verdad histórica.

–¿Cómo van a afrontar en el congreso la delicada situación de los académicos en Nicaragua?

–Sólo podemos protestar, por un lado, ya que es una cosa que nos parece arbitraria y sin sentido. Y, por otro lado, vamos a apoyar y a ayudar, ya que no podemos evitar la decisión de privar de personalidad jurídica a la Academia nicaragüense. Pero sí podemos ayudar a los académicos nicaragüenses, que son personas físicas, para que sigan trabajando con nosotros en los proyectos comunes de nuestra lengua.

“Es un poco inexplicable que una nación como Nicaragua, donde habla todo mundo español y es su mayor bien cultural, haya decidido que no quiere saber nada de la Academia. Es una automarginación completamente absurda.