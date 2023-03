Aunque no entiendan el idioma, te captan

Y ayer en la SACM, el disco vio la luz con estupendo karma volviendo mágico el momento, como lo describió la propia Myrza Maldonado, una artista dueña de una luz incandescente, depositaria de la tradición del canto romántico.

Soy intérprete más que nada. No soy cantante. Pienso en lo que quiso decir el compositor. Y me ha tocado la suerte de interpretar en el sentido exacto del autor. No sé si cantar sea bueno o malo, pero yo soy intérprete. Me fascina la música y ha sido un honor estar en tantos países en los que, aunque no entiendan el idioma, te captan... Eso no se puede pagar , dijo a este medio, tras la paresentación.

Myrza otorga al acto un pizca de magia porque Gualberto, para ella, era “un ser extraordinario. Un hombre al que antes de nacer ya conocía.

Mi abuela y la de los hermanos Castro eran muy amigas. Hay una relación bella con esa familia. Por eso, cuando me propuso Asiel Martínez hacer el proyecto, ya había un disco casi hecho. Gualberto tenía una media voz que es difícil manejar y él lo hacia divinamente. Para mí, es un grande de Latinoamérica, por eso siento que desde antes de nacer ya estábamos unidos. Somos parte importante de la difusión de los grandes compositores de México.

Maldonado es una creativa espiritual. Cree en las conexiones intangibles como las que detona ese invento universal llamado música. Creo que todos estamos amarrados del alma. Todos somos una sola persona. Nada más tenemos diferente cachucha, la de rey, la de príncipe, la de plebeyo, todos estamos conectados por la música, aunque no sepamos los idiomas , justifica la intérprete, nominada al Grammy Latino por mejor álbum ranchero homenaje a su padre Fernando Z. Maldonado.

“He cantado en Marruecos, Tailandia, Corea… y me han dicho, ‘no sé lo que dices pero lo siento’, y ello es lo más gratificante. Con esta placa se percibe eso. Me fascina la música.”

En tono de medio broma comentó: “Hace poco le dije a Gualas (como se le decía de cariño a Gualberto Castro) tú haz promoción allá y yo la hago acá... Hicimos click...”

En su oportunidad, Gil Rivera (productor de Rayito colombiano y Ángeles Azules) aseguró que esta música no debe quedarse en museos , y por eso pidió a los herederos que usen parte de sus regalías para mantener vivo el legado . Y destacó que el productor del disco sea alguien tan joven como Asiel, quien hace un producto tan bello como éste .

La compositora María Morín (autora de Pelo suelto) dijo del disco que hoy día tenemos que aceptar que la música está dejando de ser romántica y por ello es un honor este homenaje que hace Myrza, dedicado a las nuevas generaciones. Ojalá que sigamos el ejemplo de los grandes compositores y sus canciones eternas .

Para Gundy Becker éste fue un día especial, porque este material fue como revivir a Gualberto. Fue un ensamble de voces perfecto. Parece que cantan juntos.