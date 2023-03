Guillermo Briseño

Periódico La Jornada

Jueves 23 de marzo de 2023, p. 7

(2 de febrero de 1929- 17 de marzo de 2023)

Cuando lo necesité

no lo dudó ni un segundo

hay que ser algo rotundo

dijo, y yo me entrevisté

o sea que me presenté

en La Jornada en Balderas

la protección de a de veras

que me ofreció en ese diario

Carlos Payán solidario

compañero de banderas

ll

Compañero de banderas

ondeando en todo el país

Payán le cambió el matiz

a la prensa de esas eras

inició las primaveras

que continuamos viviendo

La Jornada sigue siendo

el periodismo que gira

de Payán a Carmen Lira

informando y resistiendo

lll

Enriqueciendo el criterio

dando voz a la razón

despejando a la nación

de algún velo de misterio

de la paz del cementerio

buscando la cosa cierta

con la conciencia despierta

y la intuición en la mano

el arte de ser humano

un diario de puerta abierta