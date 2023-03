Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 23 de marzo de 2023, p. 6

Madrid. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez reconoció que un dictador ha logrado que en los últimos meses tenga que hablar más de política que de literatura , algo que ha asumido, ya que su vida ha estado marcado por las tiranías; primero la dinastía Somoza y después la del actual presidente, Daniel Ortega, pese a lo cual, vislumbró que puede volver, pero sólo a un país distinto , en el que haya libertad y democracia.

Sergio Ramírez y la poeta Gioconda Belli, los máximos exponentes vivos de la literatura nicaragüense, fueron sandinistas y lucharon en la década de los 70 para derrocar la dictadura de Anastasio Somoza, último eslabón de una larga dinastía que reprimió durante décadas a su pueblo, pero ambos han sido recientemente despojados de su nacionalidad, les confiscaron sus bienes y si llegaran a pisar de nuevo la tierra que les vio nacer serían detenidos y probablemente condenados a largas penas de cárcel.

La Casa de América de Madrid les rindió un homenaje, en el que ambos conversaron con la periodista española Berna González como moderadora. Por supuesto, el tema principal fue Nicaragua y su condición de expatriados.

No se puede desafiar a Ortega como a Somoza

Ramírez reconoció que prevé un futuro diferente: “Mi regreso a Nicaragua hoy en día no lo veo de manera individual. No lo veo diciéndole a Ortega: ‘aquí estoy y méteme preso’. Ya no tengo los 30 años que tenía cuando se lo dije a Somoza en 1978. Veo mi regreso a un país distinto o en vías de ser distinto. No aceptaría volver en las mismas condiciones de hoy día, porque viviría en mi casa aislado, pero sería un país con todos los periódicos cerrados, donde no hay radios, no hay emisoras, donde los jueces no son independientes y donde las elecciones no son democráticas ni libres.