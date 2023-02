Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 17 de febrero de 2023, p. 2

Madrid. El régimen de Nicaragua, presidido por la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, despertó la repulsa internacional por retirar la nacionalidad a 94 personas, entre ellas destacados escritores, periodistas, diplomáticos, activistas sociales y líderes políticos. El novelista Sergio Ramírez, premio Cervantes 2018, que se encuentra entre ellos, se lamentó irónico: Mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo .

Ramírez y la otra gran voz de la literatura nicaragüense, Gioconda Belli, conocieron en Madrid –donde viven en el exilio– la noticia de que el Tribunal de Apelaciones de Managua condenó por el delito de traición a la patria a 94 personas, entre ellos algunos de los que hace unas décadas fueron referentes del movimiento de liberación para terminar con la dictadura de Anastasio Somoza. La sentencia, dictada por un tribunal controlado por el régimen de Ortega y Murillo, supone, entre otras cosas, la incautación de todos los bienes inmuebles y sociedades a su nombre, para ser parte del Estado de Nicaragua.

En el caso de Ramírez y Belli lo que más les duele son los miles de libros que dejaron en sus casas de Managua antes de salir al exilio.

Desde que hace poco más de un año Ramírez decidió instalarse en Madrid y aceptar la nacionalidad española que le otorgó ese gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, el autor ha escrito varios textos y ha dicho en numerosas ocasiones lo mucho que añora su biblioteca. Ahora, horas después de conocer la sentencia que le arrebató su nacionalidad, Ramírez publicó en redes sociales: Nicaragua es lo que soy y todo lo que tengo, y que nunca voy a dejar de ser, ni dejar de tener, mi memoria y mis recuerdos, mi lengua y mi escritura, mi lucha por su libertad por la que he empeñado mi palabra. Mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo .

En la sentencia firmada por el juez Ernesto Rodríguez, además de retirarles la nacionalidad e incautarles sus bienes, también les inhabilitan para cargos públicos y les suprimen todos sus derechos ciudadanos . Entre los afectados hay personajes como Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua exiliado en Estados Unidos, sacerdotes como Edwin Román, sobrino del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino, Harving Padilla y Uriel Vallejos.

También hay ex sandinistas que se han ido distanciando del régimen de Ortega, como el mismo Ramírez, o el ex comandante de la revolución Luis Carrión, la ex comandante guerrillera Mónica Baltodano, el ex secretario de relaciones internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional Julio López Campos y el ex miembro de la Junta de Gobierno después de la caída de la dictadura de los Somoza, Moisés Hassan. Así hasta 94 nombres que también incluye a destacados periodistas como Carlos Fernando Chamorro.