Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de febrero de 2023, p. 9

Luego de publicarse el Índice de Percepción de Corrupción correspondiente a 2022, de la organización Transparencia Internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó desconfianza con los informes de esas agrupaciones, ya que durante los gobiernos neoliberales callaron ante los hechos de corrupción, e incluso les dieron buenas calificaciones en este renglón.

No le tengo confianza a esa institución, porque fue de las que se callaron o calificaron muy bien a los gobiernos neoliberales; esos institutos de supuestamente anticorrupción, ni los internacionales ni los nacionales , señaló al ser consultado sobre el balance de la agrupación, en el que se indica que el país se mantiene por tercer año sin movimiento en la medición.