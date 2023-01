De La Redacción

Viernes 13 de enero de 2023, p. 7

El músico Johnny Indovina ofrecerá dos noches memorables para presentar su libro My bag of secrets, en las cuales realizará la lectura de algunas de sus canciones y las tocará acompañado de su guitarra, incluida la proyección de imágenes e interacción con el público.

Los show cases líricos serán el 25 y 29 de enero, en el Foro del Tejedor, con el periodista Mario Valencia como moderador; mientras Indovina leerá algunas letras, narrará pasajes que lo inspiraron a escribir y tocará los temas que han marcado su carrera a lo largo de 37 años.

El libro My bag of secrets: Las palabras de Johnny Indovina es una visión literaria llena de nostalgia, de memorias y momentos de fragilidad que da muestra de la esencia artística y humana del músico, incluida su historia con Human Drama, en solitario y en otros proyectos; es una colección completa con la letra de todas sus canciones, bellas ilustraciones y comentarios de cada tema y disco.

Por otro lado, Indovina lanzará Father Sing, primer sencillo de Human Drama de su próximo álbum Ten Small Fractures que se dará a conocer en Bandcamp el primero de febrero.

Del cantautor se recuerda que ha forjado una carrera larga e histórica por medio de su trabajo, el cual invita a la reflexión, tanto en solitario como con su banda Human Drama. A lo largo de años de presentaciones en vivo con entradas agotadas y álbumes aclamados por la crítica, las perspicaces canciones de Indovina sobre las debilidades de la condición humana han encontrado de manera consistente una audiencia receptiva.

Desde 1985 ha estado al frente de Human Drama. A partir de su formación en Nueva Orleans, hasta escalar las alturas de la fértil escena de clubes de Los Ángeles, a mediados de la década de los ochenta, sus conmovedores espectáculos en vivo, alimentados por las imágenes poéticas de Indovina, han construido un gran número de devotos seguidores.

La combinación de la impecable composición y la creciente popularidad de la banda llevó a Human Drama a una firma de contrato con RCA Records en 1988, donde lanzaron dos discos, Hopes Prayers Dreams Heart Soul Mind Love Life Death y Feel.

En 1991 se movieron a Triple X Records y produjeron lo que muchos consideran la pieza maestra de Indovina, The World Inside, acto seguido de una serie de éxitos cruciales como Pinups, The Human Drama EP, Songs of Betrayal, 14,384 Days Later, Solemn Sun Setting, In a Perfect World: the Best of Human Drama, Moments in Time y Cause and Effect.