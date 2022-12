Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Sábado 17 de diciembre de 2022, p. a11

Kooza lleva presentándose en México poco más de dos meses. Desde entonces, más de 100 artistas de la compañía canadiense Cirque du Soleil trabajan y conviven en nuestro país. Uno de ellos es Eden Bahar, un músico israelí que se unió al espectáculo siguiendo una meta que comenzó a perseguir desde muy pequeño.

“La primera vez que me encontré con el Cirque du Soleil, gracias a mi padre, fue cuando tenía ocho años. Me mostró un DVD, recuerdo que era un niño pequeño sentado en la sala, y lo puso, y recuerdo muy bien ese momento. Y luego con los años vi por primera vez Alegría en los Países Bajos, y entonces quedé impactado con lo hermoso que es”, relató el baterista en entrevista.

Bahar siguió los pasos de su padre en el terreno de la música, quien es pianista en Israel, y siguió mejorando sus habilidades. Crecí escuchando música clásica porque mi papá es pianista de ese estilo, y esa es la principal razón. Amo toda la música, no me gusta decir que soy jazzista o clásico, para mí es como ser un pintor que usa todos los colores, me gusta verlo así , explicó.

Pero Eden también se había puesto como meta algún día formar parte de aquel espectáculo que tanto lo había impresionado de chico. Cuando tenía 23 años, la compañía circense llegó a Israel, y durante esa visita del Cirque du Soleil conoció al baterista de la compañía, a quien Bahar ayudó a impartir una clase magistral en Tel Aviv. Gracias a él, el israelí vio por primera vez el espectáculo en su país, llegando incluso a atestiguar un poco del ambiente tras bambalinas.

Cuatro años más tarde, Eden tuvo la oportunidad de formar parte de la compañía como baterista de Kooza. “Estar con una compañía tan increíble, que crea su propio mundo y sus reglas en el show, para mí se trata de la gente. Todos son muy talentosos, y muy respetuosos, y aman mucho lo que hacen. Ponen el 100 por ciento de su alma en este espectáculo, y eso lo hace muy especial para mí”, describió el músico.