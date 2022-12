Ap

Sábado 17 de diciembre de 2022

Zoe Saldaña nunca perdió las esperanzas de regresar a filmar la segunda película de Avatar al seguir en comunicación con el director James Cameron entre el estreno de la primera película y los casi 10 años que tomó el comienzo del rodaje de la segunda.

Él siempre estuvo en contacto y yo también; hubo emails de ida y vuelta... un par de cenas que tuvimos a lo largo de estos casi 13 años , dijo Saldaña en una entrevista reciente por videollamada desde Miami.

Siempre tuvimos esas palabras de confianza sobre que regresaríamos, él también nos decía que estaba escribiendo el guion, que había terminado el primero y estaba haciendo el segundo, así que siempre nos sentimos emocionados y si pasaban meses y no escuchaba de él yo me ponía en contacto .

Al igual que la actriz de origen dominicano y puertorriqueño, muchos fans seguían a la espera de la segunda entrega de la saga de Cameron, estrenada en 2009, a pesar de que hubo momentos de incertidumbre y años de silencio. Finalmente se supo que la película comenzó su primera etapa de producción en 2017, luego vino la pandemia y ahora será estrenada este fin de semana.

Nominada a dos Globos de Oro

Avatar es una de las películas más taquilleras de la historia y ahora está por verse si logrará romper récords con su segunda entrega y de paso sumar Premios de la Academia, como la primera que consiguió tres Óscar. Por ahora, The Way of Water” está nominada a dos Globos de Oro.

Los cambios tecnológicos en la animación por computadora se pueden notar en las texturas y movimientos de los Na’vi, el pueblo originario de Pandora, una luna remota en donde se desarrolla la trama. En el caso de Saldaña, el mayor cambio no fue tanto en las técnicas de rodaje, sino en su entrenamiento para poder actuar bajo el agua algunos minutos.

Saldaña nació en Nueva Jersey, pero creció rodeada del mar Caribe en República Dominicana. En The Way of Water su personaje animado, la guerrera Neytiri, se ve obligada a migrar hacia la costa con su familia y las aguas a las que llegan se parecen mucho a las costas caribeñas.