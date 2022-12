E

scuchar a las víctimas de la guerra sucia es un imperativo ético del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad. El clamor de justicia que se esparce por las ciudades y las regiones más recónditas de nuestro país mantiene en pie de lucha a decenas de familiares, colectivos y sobrevivientes. Desde hace cinco décadas han escrito con lágrimas y sangre historias dolorosas y luminosas de padres, madres, esposos y esposas que con grandes bríos y enorme valor protagonizaron luchas emblemáticas en defensa de los más pobres.

Alzaron la voz y empuñaron las armas ante tantas atrocidades. Desafiaron al poder y le declararon la guerra ante la imposibilidad de ejercer la libre manifestación de sus ideas e impulsar organizaciones autónomas desde las periferias empobrecidas. Nunca claudicaron, a pesar de que la ola represiva arrasaba a familias y comunidades enteras. El Ejército implantó el terror y desplegó su estrategia de contrainsurgencia para desangrar al México empobrecido.

¡Matarlos y desaparecerlos! fue la orden presidencial. Destruir todos los indicios de rebeldía y disidencias políticas fue el despropósito de un gobierno autoritario. Acallar el malestar y reprimir las protestas sociales desquició a una clase política que endiosó la figura presidencial. Se obstinaron en limpiar a una sociedad ávida de cambios y nutrida de ideas revolucionarias. Con su partido hegemónico se empeñaron en desmantelar los procesos organizativos que se gestaban en las comunidades indígenas, en los ejidos, las universidades, las normales rurales, en las fábricas y colonias. Ante el empoderamiento de los actores civiles, el poder omnímodo y obtuso desangró al país con una guerra sucia.

Las juventudes rebeldes urdieron sus redes solidarias en la clandestinidad, se remontaron a las montañas para organizar la resistencia y enraizar sus luchas por la igualdad y la justicia. Encontraron en el pueblo no sólo al mejor aliado, lo más gratificante fue que descubrieron una gran veta de saberes y formas de organización comunitarias que abrieron nuevos senderos para forjar un movimiento diverso, plural, creativo y valeroso, que inspiró sus luchas libertarias en el campo y las ciudades.

Conocer la verdad de los hechos que dieron lugar a graves violaciones a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 es una demanda añeja que sigue viva en la memoria colectiva. Es una batalla protagonizada por guerreros y guerreras que no se rindieron, que están en la línea de fuego y que no dan tregua a los gobiernos displicentes. El decreto presidencial que creó la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia es el resultado tangible del movimiento de víctimas, que no ha cedido un ápice para dar con el paradero de sus seres queridos. Nunca han cejado en su afán de justicia ni silenciado su grito para exigir castigo contra los perpetradores. No hay treguas ni repliegues; por el contrario, pelean con el corazón por delante para obligar a las autoridades a que honren la memoria de sus seres queridos y cumplan con sus compromisos de dar con su paradero.

El movimiento de víctimas forma parte del patrimonio intangible del México digno, de la memoria indómita, robusta y creativa que tiene yacimientos inagotables. En el corazón y la mente de las familias están nítidos los recuerdos de sus seres queridos. Nada se olvida, todos los detalles están vigentes: los lugares donde incubaron la rebeldía, las veredas más seguras para evadir a los del gobierno; los cerros sagrados para congraciarse con las fuerzas cósmicas; el atrincheramiento en las cimas más altas para defenderse de los enemigos; las barrancas demonizadas por los colonizadores, como los caminos más intrincados para guarecerse y desplazarse.