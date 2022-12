▲ En Sao Paulo, un centenar de seguidores del ex astro le manifestaron sus deseos de que se recupere. Foto Afp

La clínica precisó el sábado, en el último parte médico, que el ex astro permanece estable y con buena respuesta a una infección respiratoria detectada esta semana.

Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, fue internado el martes para una revaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon, que le fue identificado en septiembre del año pasado, informó el hospital Albert Einstein.

¡Larga vida al rey! , se leía en varios carteles pegados en una de las entradas del nosocomio.

Cerca del mediodía, los admiradores formaron una ronda y se sujetaron de las manos para rezar un Padre Nuestro.

El diario Folha de Sao Paulo reportó el fin de semana que el ex astro del futbol ya no responde al tratamiento de quimioterapia y permanece recibiendo apenas cuidados paliativos . El hospital y la familia del ídolo no han confirmado dichas versiones.

Sin embargo, ante las distintas informaciones de la prensa local sobre el supuesto empeoramiento, referentes e instituciones del futbol, así como muchos brasileños, se mostraron preocupados por la evolución de O rei.

Estamos aquí para darle fuerza, para que se recupere el rey del futbol , dijo Maicon Peterson, quien permanecía en la vigilia junto con su hijo de dos años.

“Estamos sufriendo bastante, pero si Dios quiere, Pelé saldrá de esta”, dice, esperanzado.