Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 5 de diciembre de 2022, p. 2

Doha. En medio del clamor por sus hazañas en el campo tras la victoria ante Polonia, el delantero francés Kylian Mbappé habló por primera vez con la prensa en Qatar 2022, disculpándose por no hacerlo antes y comprometiéndose a pagar la multa impuesta a la Federación Francesa por su silencio mediático.

Ha habido muchas preguntas de por qué no hablaba. No tengo nada en contra de los periodistas, simplemente necesito concentrarme en la competencia. Cuando quiero enfocarme en algo, necesito hacerlo al cien por ciento para no perder energía con otras cosas , explicó.

Desde que comenzó el Mundial, Mbappé había evitado las conferencias, tanto para no hablar de su futuro con el PSG así como para no ser relacionado con la cervecera Budweiser, patrocinador de Qatar 2022 y el cual entrega el premio al mejor jugador después de cada partido.

Al ser considerado un referente para los niños que aspiran a ser futbolistas prefiere no promocionar una bebida alcohólica.