Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 5 de diciembre de 2022, p. 8

El libro El pensamiento indígena contemporáneo reúne 30 textos que explican qué están haciendo los indígenas que van caminando con sus pueblos , dijo Francisco López Bárcenas, coordinador del título que presentó en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

El investigador explicó en entrevista que este volumen es importante porque en México ya está reconocido que existen pueblos indígenas, que tienen una visión propia de la vida, la sociedad y el universo, una cosmovisión, como se dice desde la antropología, pero se sabe muy poco cuál es y qué piensan en la actualidad .

Las 30 personas que escriben en este libro provienen de 18 pueblos indígenas, y la mayoría cuenta con licenciatura y posgrado; hay algunos que no estudiaron más que la primaria. Como coordinador, considero que es importante su pensamiento, que para nosotros tiene que ver con saberes; cuando hablamos de ellos nos estamos ubicando del lado de los pueblos , añadió López Bárcenas.

El colaborador de La Jornada opinó que si bien en nuestro país la Constitución refiere que somos una nación pluricultural, las instituciones siguen funcionando como si fuéramos una sociedad con una cultura única. Ni siquiera en dependencias como los institutos nacionales de los Pueblos Indígenas y de Lenguas Indígenas, o la Dirección de Educación Intercultural de la Secretaría de Educación Pública .

El también asesor de comunidades indígenas mencionó que este libro, coeditado por El Colegio de San Luis (Colsan), y las universidades de Guadalajara y Gandhi, de India, aporta en cómo podemos dialogar en el conocimiento y el sentido que se da en una sociedad predominantemente mestiza y otras sociedades que reclaman la misma validez para sus conocimientos propios .

Tener candidaturas no les importa

Puso de ejemplo el de la política, que para los mestizos es “el ejercicio del poder mediante partidos políticos. Entre pueblos indígenas está muy aceptado que el poder es servicio. Difícilmente encuentras una persona diciendo ‘yo quiero estar en el poder’, porque es cargo, implica sacrificio y es también reciprocidad. Entonces no cuadra que el Instituto Nacional Electoral proponga candidaturas indígenas. No les dice nada y no les importa”.