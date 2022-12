Ap

Sábado 3 de diciembre de 2022, p. a12

Nueva York. El Círculo de Críticos de Cine de Nueva York nombró a Tár como su mejor película del año, con el drama contemporáneo de Todd Field sobre un renombrado director de orquesta y compositor que también ganó el premio a la mejor actriz por la interpretación principal de Cate Blanchett.

El premio al mejor director fue para S. S. Rajamouli por la película de acción en idioma telugu RRR. El documental de Nan Goldin de Laura Poitras All the Beauty and the Bloodshed fue elegido como mejor película de no ficción y EO, un drama polaco sobre un burro, ganó como mejor película en lengua extranjera.

Colin Farrell ganó el premio al mejor actor por dos de sus actuaciones este año, en el drama de ciencia ficción ambientado en el futuro de Kogonada After Yang, en el que interpreta a un padre que intenta reparar el androide de su hija pequeña, y en The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh, quien también ganó el premio al mejor guion por la película sobre el efecto dominó que tiene la ruptura de la amistad en los habitantes de una pequeña isla frente a la costa oeste de Irlanda en 1923.