Afp y Dpa

Periódico La Jornada

Sábado 3 de diciembre de 2022, p. 4

Doha. Países Bajos y Estados Unidos, que recupera a su estrella Christian Pulisic, abrirán hoy los octavos de final de Qatar 2022 en un atractivo duelo entre dos equipos reivindicados tras sus ausencias en el pasado Mundial.

Tanto la Oranje, que terminó líder del Grupo A con siete puntos, como el equipo de las barras y las estrellas, segunda del B con cinco, llegan invictas al choque en el estadio Khalifa.

Países Bajos, en la tercera etapa de Louis van Gaal al mando, sólo cedió un empate ante Ecuador y cumplió con su impecable hoja de servicios en la fase de grupos, pero su futbol no ha colmado las exigentes expectativas en su país, donde lo tunden de críticas. Me he acostumbrado a ello y creo que mis jugadores también; vamos a seguir tranquilamente por el camino que hemos iniciado , indicó el timonel de 71 años.

Estados Unidos, por su parte, viene de sufrir hasta el último minuto para vencer a Irán (1-0) y tiene la meta de alcanzar los cuartos de final –el quinto partido– por primera vez desde 2002, lo cual sería un gran espaldarazo para el Team USA, que en Qatar presenta la segunda plantilla más joven, decidida a acumular experiencia para el Mundial que organizará en 2026.

Su gran figura, Christian Pulisic, marcó el gol decisivo ante Irán, pero en la misma acción sufrió una fuerte colisión con el arquero que le causó una contusión pélvica.