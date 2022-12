Ángel Vargas

Según Luis Pescetti, uno de los artistas referenciales en el ámbito de la cultura infantil de América Latina, la imaginación está sobrevalorada y el oído es uno de los principales medios para llegar y contactar con los niños.

El escritor, actor, compositor y cantante argentino ofreció este viernes en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) una charla dirigida a promotores culturales, docentes, creadores, talleristas y artistas que trabajan con las infancias en México, organizada por el programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura federal.

Entre otros aspectos, resaltó la importancia del trabajo en comunidad y atender aquellos sectores con menos oportunidad de acceder al arte y la cultura. Aseguró que, en su caso, fue una experiencia determinante para encontrar su voz y su estilo.

Cuando empecé como artista, lo hice porque quería ser muy conocido. Llegué a México con esa aspiración, quería teatros y ser famoso, pero no me conocían. Fui seleccionado en el programa Alas y Raíces y, en lugar de teatros, durante cuatro años tuve presentaciones en colonias populares , narró.

“Como me di cuenta de que eso no me llevaría a la fama, comencé entonces a divertirme. Todo era informal e interactuaba y bromeaba con el público, lo cual es un lujo. Después de cuatro años, tenía montado un espectáculo que funcionaba como reloj, el del Vampiro negro. Ahora veo que si hubiera tenido teatros y fama temprana, jamás habría encontrado mi voz. Es una fortuna ir a comunidades, pero hay que hacerlo bien preparados.”