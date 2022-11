C

Asimismo, la lucha contra la impunidad, la creación de infraestructura, la resignificación del papel de las fuerzas armadas en la vida nacional, la atención a los jóvenes, la recuperación de la soberanía nacional –con los avances en dos de sus vertientes irrenunciables: la alimentaria y la energética–, la paulatina reactivación de la economía y el restablecimiento de un clima de libertades y de respeto a las divergencias.

Menos satisfactorios han resultado los avances en materia de recuperación de la seguridad pública y de reconstrucción de los sistemas educativo y de salud, aunque es justo reconocer que en el primero de esos renglones los indicadores delictivos han experimentado una disminución y los otros dos se vieron severamente afectados por la crisis sanitaria, que tuvo un grave impacto en lo educativo, provocada por la irrupción del SARS-CoV-2.

Otro tanto puede decirse del ambicioso programa de descentralización gubernamental prometido por la actual administración y que ha experimentado un severo rezago.

Y si bien resulta pertinente y necesario señalar lo que no ha funcionado –o en lo que al menos no ha habido avances al ritmo deseable–, es estéril y absurdo negar in toto los logros del actual gobierno y la enorme diferencia que ha marcado con respecto a los anteriores.

Esa diferencia explica, en buena medida, el éxito de la movilización a la que convocó el mandatario y que dio un contexto amoroso, festivo y esperanzador a su discurso de ayer en el Zócalo capitalino.