Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 28 de noviembre de 2022, p. 8

Guadalajara, Jal., Siempre sonriente, siempre amable, siempre paciente, Elena Poniatowska dedica la mañana del domingo a dar entrevistas a diferentes medios de comunicación en el piso 19 del hotel Hilton, antes de la presentación por la noche de su novela de dos tomos El amante polaco, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Suspira y cuenta que se levantó temprano para realizar antes una caminata en la que pasó junto a Expo Guadalajara, sede de la FIL desde sus inicios, 36 años atrás, y recordó que en ese mismo lugar por sus pasillos antes reía, charlaba, compartía el tiempo con personajes como Gabriel García Márquez o Carlos Fuentes; coincidía con autores como Fernando del Paso o José Saramago.

Hoy siento que hay un hueco; hay gente joven, pero todavía no vemos un resultado para sustituir a esos escritores. Todavía hay grandes personajes que vienen, por supuesto; Sergio Ramírez por ejemplo, hombre entrañable que la gente admira y quiere muchísimo. Pero ya no vemos a José Agustín, que sufrió la tragedia de caerse de cabeza en la fosa de músicos en un teatro en Puebla, una verdadera tragedia también para la literatura mexicana, para lo que se conoció como la Literatura de la Onda, en la que estaban Gustavo Sáinz, Parménides García Saldaña o Margarita Dalton, aunque ella sigue en Oaxaca, una literatura que yo siempre admiré , dice.

Afirma que El amante polaco no es el epílogo literario de su trayectoria, y a sus 90 ya casi 91 años , afirma que está trabajando en una nueva novela en la cual su madre, María Dolores, prima de Pita Amor, muy bella , será la fuente de inspiración.

Tuve una gran pasión por mi mamá, que era Amor, y tengo ganas de recuperar su memoria. Al final de su vida, mi mamá se volvió muy religiosa. Yo no, yo tengo un proceso inverso, vivo a un lado de una capilla, entonces lo que le pasó a ella tras la muerte de mi hermano de 21 años, en 1968, hay algo ahí que yo quisiera entender. Sobre eso girará.