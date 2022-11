No es un discurso en bloque, las líneas van y vienen y se entreveran. Cada cual interactúa y dialoga desde la lejanía, pero sin soltarse nunca las manos, girando en las espirales del compositor. Aunque hay un respeto manifiesto por las raíces, el discurso de Lelo de Larrea oscila y se balancea en las rutas del porvenir. Y si me permiten la blasfemia, diría que se trata de un barroquismo vanguardista.

Tu discurso se instala en las rutas del porvenir. No sólo es jazz contemporáneo, son conceptos que proponen lo que sigue del jazz contemporáneo. Aunque hay momentos, como en Necronomicón, donde incluyes altas dosis de swing; algo que no abunda mucho en el jazz de vanguardia. Ése es un contraste muy marcado, y muy sabroso, con el resto del disco.

Muchas gracias. Ese track es el único que contiene una parte de swing. Pero se entremezcla con un afro que me recuerda mucho a lo que hacía Elvin Jones. Obviamente, aquí es a la Antonio Sánchez. Pero fue concebido de esa forma, en el sentido afro del swing. Encajan muy bien ambos ritmos. La mitad de la estructura de los solos empieza en swing y la otra mitad termina en afro latin.

Le pones Necronomicón por tu gusto por la obra de Lovecraft.

Sí sí sí. El famoso libro ficticio de Lovecraft, al que hace referencia en varios de sus cuentos. Me gusta su libro de hechizos y conjuros. Ya sabes, los compositores recurrimos a imágenes que algunas lecturas nos han evocado.

En algún momento, el tema de Ataraxia es muy espeso, como que no nos relaja mucho, a pesar de ser una balada y a pesar de llamarse Ataraxia.

Bueno, cada escucha reacciona de manera diferente. Este tema está lleno de dinámicas y me parece muy profundo. Creo que ese nivel melódico es lo que te lleva a un estado de paz plena. Y sí, los instrumentos están en constante interacción; de repente la armonía abre y de repente cierra; y cuando está abierta, uno puede relajarse; pero cuando la armonía se cierra, genera tensión.

¿Piensas presentar Ataraxia en Estados Unidos?

El plan es presentarlo en Nueva York el próximo año con los músicos del disco. Espero que tengan tiempo. En realidad, Antonio es el más ocupado.

Estarías ingresando a las grandes ligas del jazz internacional.

No es directamente ese afán. Lo que me interesa es tocar mi música en todo el mundo, ser feliz tocando mis composiciones en los principales festivales del mundo. A eso le apuesto, no tanto al reconocimiento de: Ah, mira está dentro del circuito internacional. No… bueno, a quién le dan pan que llore, se siente bonito que te reconozcan, pero lo que me motiva en la vida es tocar mi música por todas partes.

amalacara@prodigy.net.mx