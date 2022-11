▲ Votación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que consideró que los delitos de cuello blanco, como la defraudación fiscal, el contrabando y el uso de facturas falsas, no atentan contra la seguridad nacional ni son delincuencia organizada. Foto La Jornada

esulta verdaderamente lamentable la decisión tomada por el denominado máximo tribunal del país: los acusados por delitos fiscales, como defraudación, contrabando o uso de facturas falsas, ya no podrán ser sujetos a prisión preventiva oficiosa (PPO), luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que estos tipos penales no atentan contra la seguridad nacional ni constituyen delincuencia organizada, por lo cual no se justifica aplicarles dicha medida preventiva ( La Jornada, Eduardo Murillo).

Antes de conocerse el fallo de la SCJN, el presidente López Obrador cuestionó: ¿Cómo van a ser los jueces, magistrados, ministros, defensores de delincuentes de cuello blanco? ¿Cómo va a ser el dinero el que predomine y no la justicia? Pero lo hicieron.

La autoridad fiscal ha documentado los cientos de miles de millones evadidos por los delincuentes de cuello blanco, por medio del circuito descrito, lo que sin duda atenta contra la seguridad nacional, pero los ministros de la SCJN consideraron que contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables, así como los delitos relacionados con comprobantes fiscales son peccata minuta, con todo y que se trata de un enorme daño a la nación, pero, asegura, no se trata de crimen organizado.

Pues bien, de entrada, la misma autoridad fiscal dio cuenta de un listado que involucra a cerca de 10 mil empresas y personas dedicadas a dicha práctica, aunque subrayó que el universo de involucrados en la evasión fiscal mediante estas operaciones es más extenso. Durante el régimen neoliberal creció como la espuma el jugoso negocio de evadir al fisco, utilizar facturas falsas, repartir coimas entre los integrantes del SAT y mucho más para defraudar al Estado, pero una vez que todo ello se frenó, en beneficio de las arcas nacionales, llegan los ministros y lo echan para atrás. Inconcebible.

Al inicio de la presente administración, el Servicio de Administración Tributaria detectó el funcionamiento de 8 mil 204 empresas factureras para simular operaciones, evadir el fisco o lavar dinero por un billón 600 mil millones de pesos, mientras la Procuraduría Fiscal de la Federación documentó que “ir contra las factureras es acabar con 70 por ciento de la corrupción en el país, porque aquí encuentras esquemas de desvío de recursos públicos, de moches, de lavado de dinero, con esquemas para no pagar impuestos; eran protegidos desde el gobierno; el SAT se convirtió en una cueva de ladrones”.