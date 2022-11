Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Sábado 26 de noviembre de 2022, p. 8

La edición 36 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara se inicia hoy con las voces de una nueva generación de mujeres escritoras bien plantadas en la escena literaria actual. Son ellas las que sorprenderán, encantarán, pero sobre todo, plantearán las tan necesarias reflexiones acerca de los nuevos rumbos y temas que ya cimbran las letras en el mundo.

Con todo el esplendor del rencuentro presencial, luego de los dos difíciles años de confinamiento y restricciones sanitarias debido a la pandemia de covid-19, también tendrán mucho qué decir mujeres como Bodour Bint Sultan Al Qasimi, quien forma parte de la comitiva del país invitado de honor, Sharjah. Ella es fundadora y directora del grupo editorial Kalimat, así como de Asociación de Editores de los Emiratos, instancias que no sólo tienen el propósito de promover la lectura entre jóvenes y niños en el mundo árabe, sino de impulsar a las escritoras de esa región.

Entre las destacadas narradoras mexicanas que hoy se presentan en la FIL (a las 18 horas en el salón G del área internacional), se encuentra Mónica Rojas (Puebla, 1983), quien justo llega a romper esquemas con Lobo, su novela negra que, sobre todo, indaga en las masculinidades frágiles, la violencia de género, la marginación y el poder .

En entrevista con La Jornada, la autora reitera que la novela negra, género al que llegó luego de dedicarse al periodismo de nota roja, es el escenario perfecto para hablar de temas incómodos y de lo que no queremos ver. Lo que hace este género es forzar la vista del lector, girarle la cabeza hacia esas realidades que incomodan .

Editado por Nostra Ediciones, Lobo cuenta la historia de un joven boxeador que llega a los cuadriláteros después de haber matado a un hombre a golpes.

Es cierto que la historia se aborda desde un contexto muy de macho, muy masculino, pero no se están vanagloriando esos aspectos, sino criticando; sobre todo, se trata de entender, de saber cuál es el origen de esos juegos de poder que no únicamente conciernen a los boxeadores, sino a todos nosotros como espectadores o personas que no estamos conscientes del instinto y del miedo , añade la autora.

Como mujer, como escritora y como migrante, continúa Rojas, ha afrontado varias batallas, “pero no me encuentro en el último round, a pesar de que muchas veces me dijeron que una mujer no podía escribir de boxeo o incluso que no podía escribir buena novela negra. Pero me levanté de esos golpes y aquí sigo; estoy apenas en el primer round, no hay que tener miedo.