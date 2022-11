Indicó que el ahora ex funcionario llevaba muchos años ahí, 20, 30 años, y ya era necesario un relevo. Todavía no se decide quién lo va a sustituir. Tiene que ser una gente con experiencia en la materia, en todo lo que es sanidad animal, vegetal, todo el cuidado de lo sanitario, pero todavía no se define quién va a estar; pronto lo vamos a resolver .

Consultado en su conferencia de prensa matutina sobre si se le pidió la renuncia a Trujillo, el mandatario afirmó: No sé cómo lo hizo el secretario de Agricultura; él fue el que me informó por escrito de la renuncia que había presentado .

No obstante, explicó que se usa de manera constante en la agricultura para limpiar la hierba. Mientras antes los pequeños productores usaban machete o tarpala para limpiar la hierba en los surcos de maíz o de frijol, para las grandes extensiones que abarcan las trasnacionales que se dedican a la agroindustria se recurre a esta sustancia para avanzar con rapidez.

Recalcó que para limitar su uso se debe buscar una alternativa para sustituirlo. Para ello, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología “está haciendo una investigación para ver si encontramos una alternativa".

Insistió que en el marco de la discusión del tema se generó una polémica porque también, hay que decirlo, detrás del glifosato están las empresas trasnacionales, que a ellos no les importa la salud del pueblo o les importa poco, a ellos lo que les importa es el negocio, pero nosotros como servidores públicos tenemos que cuidar la salud del pueblo .