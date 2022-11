Es refrescante escuchar al presidente chileno, Gabriel Boric

E

fectivamente, los pueblos de América deben estar alertas y enfrentar a las ultraderechas que asedian a nuestros pueblos con intolerancia, negación del cambio climático, covid y su propagación de mentiras con actitudes abiertamente fascistas.

Tiene razón el presidente Boric: los estados deben acercarse a la sociedad, a sus pueblos, tener más cercanía, liberarlos de los fanatismos, promoviendo la cultura, el trabajo, la educación, la salud y la alfabetización digital, pienso.

Los estados latinoamericanos deben unirse, ser solidarios, con estrategias comunes; no permitamos los esfuerzos aislados de Brasil, Argentina, Perú, Chile, Cuba, México.

Contra la derecha ciega, la realidad del conocimiento científico; contra la corrupción, la honestidad; contra la división, la solidaridad, contra la mentira, la verdad.

Es momento de crear círculos virtuosos.

Raúl Rodríguez M.

Aclaración a la columna México SA

En relación con el apartado Mundial 2022: ¿y la Cofece? de la columna México SA, de la autoría de Carlos Fernández-Vega, publicada el pasado martes, en la que se menciona a la compañía Sky y las transmisiones del Mundial Qatar 2022, me permito hacer las siguientes precisiones:

El tema de los derechos de transmisión que la FIFA otorgó es siempre complejo, más con tantas opciones disponibles para ver contenido mundialista en México y en el mundo, Sky ganó, en concurso público de FIFA, los derechos para todos los partidos y no hay ningún problema en asuntos de competencia económica, pues cualquier otro postor se hubiera podido presentar.

La autoridad para temas de competencia, en las telecomunicaciones, es el IFT, no la Cofece.

Estamos a la orden del columnista y del periódico, y nos encantaría que conocieran nuestro centro de transmisiones mundialistas. Finalmente, cabe señalar que las audiencias de Televisa Univisión podrán ver de manera gratuita 40 de los 64 partidos que se llevarán a cabo durante el Mundial de Qatar.

Karla Aguilar Ballesteros, área de comunicación de Sky

Respuesta de Carlos Fernández-Vega

Cierto es: el IFT es la autoridad de competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión , como el propio instituto lo detalla. Mea culpa, pero es temerario afirmar que no hay problemas en esa materia, porque cualquier otro postor se hubiera podido presentar . El punto no es la complejidad para obtener los derechos de transmisión, sino la concentración, el gran pastel para una sola empresa, y en este sentido la autoridad incumplió. Por lo demás, se agradece la invitación, pero no.

Carlos Fernández-Vega

Precisiones a nota sobre la UNAM

En relación con la nota publicada ayer titulada Advierte especialista que la UNAM carece de diagnóstico y protocolos de seguridad , es necesario precisar que, contrario a lo que la fuente y la nota afirman, la UNAM cuenta con la normatividad para la atención y mejora en los aspectos relativos a la prevención y a la seguridad, tema que se atiende de manera sistemática y permanente mediante el Plan Maestro de Seguridad UNAM 2021-2024 (PMS-UNAM).

El documento se integra con cuatro ejes rectores, 27 programas y 89 líneas de acción, herramientas institucionales con las que la Universidad se apoya para la atención y mejora de los temas de seguridad.

Entre otros muchos aspectos, establece las bases de coordinación entre las Comisiones Locales de Seguridad, la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria y define la capacitación continua para todo el personal e instancias involucradas en el tema. El PMS-UNAM tiene indicadores para la medición del avance en su implementación.