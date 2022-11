Después actuó con la banda de Ian Dury, los Blockheads.

En 2012 le diagnosticaron cáncer de páncreas terminal. La perspectiva de la muerte revivió inesperadamente sus energías creativas. Rechazó la quimioterapia, decidió hacer una última gira y grabó un álbum final, Going Back Home, con Roger Daltrey de The Who. “De repente me encontré en una posición en la que ya nada importa –dijo a Ap en 2013–. Me preocuparía por todas las cosas que nos agobian y se interponen en el camino de las cosas reales. Y de repente no importa. Todo eso no importa.

“Caminas por la calle y te sientes intensamente vivo. Dices: ‘¡Oh, mira esa hoja!’ Estás mirando a tu alrededor y piensas ‘estoy vivo, ¿no es increíble?’”