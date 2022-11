Cilic, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2014, consiguió 20 saques ace en el partido, pero también cometió 15 dobles faltas en una victoria que mejoró su marca en singles en la Copa Davis a 33-15.

Más temprano, Coric logró su duodécimo ace para asegurar el triunfo en su tercer match point, ante la decepción del público local. Me gusta el gran escenario y el público , expresó Coric acerca de los 7 mil 500 espectadores que no dejaron de hacer ruido. Esto me da una motivación adicional .

Bautista tuvo sólo un rompimiento en el partido y no pudo convertir. Croacia, subcampeona del Mundial anterior, se colocó a un triunfo de su sexta semifinal en la Copa Davis.