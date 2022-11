En opinión de Saavedra, una de las situaciones que enfrentan las personas con discapacidades es que todavía las escuelas regulares de formación artística no aceptan a personas con discapacidad porque sí hacen el examen médico no lo pasan .

Uno piensa que la discapacidad es un terreno que no se toca porque corresponde a los médicos, los maestros de rehabilitación, las asociaciones y organizaciones, pero no es así, también es un terreno para explorar, y así lo hace este encuentro. Se fomenta el diálogo, el intercambio de experiencias, de reflexiones. Se arman espacios de investigación y de difusión, de artes escénicas inclusivas contemporáneas.

Explicó que los artistas con discapacidad han tenido que crear sus propias metodologías y al final encontraron la manera de decir las cosas. Alguien que no ve o que tiene parálisis cerebral o que usa silla de ruedas, por supuesto que no va a hacer el movimiento como la primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, porque son cuerpos distintos. Entonces, en lugar de querer meterlos en la norma, la idea es que ellos mismos descubran cómo se pueden mover sus cuerpos.

El director afirmó que Otros Territorios ha permitido a los artistas con discapacidad convertirse en gestores de sus proyectos.

Siempre he creído que las personas que no tenemos discapacidad solemos decidir qué deben hacer o cómo deben moverse las personas con discapacidad. Nos damos ese derecho cuando debe ser lo opuesto. Usamos la palabra inclusión porque queremos incluirlos, pero no les hemos preguntado si quieren incluirse.

Como parte del encuentro se realizarán talleres, espectáculos presenciales de danza, teatro y música. Hay eventos virtuales, conversatorios y mesas de diálogo que se transmitirán en el Facebook de Otros Territorios y también se presentará el libro Caja de herramientas para el desarrollo de un plan de inclusión en el Centro Nacional de las Artes.

Este año el encuentro cuenta con el apoyo de organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales como el Centro Nacional de las Artes, el British Council México, Centro Cultural El Hormiguero, Centro Ilumina, el Bosque de Chapultepec, Centro Cultural del Bosque y el Foro/Comedy Club 139.Para mayor información sobre la fiesta inclusiva con una programación diversa y accesible, se puede visitar el sitio https://otrosterritorios.com