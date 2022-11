Afp

Periódico La Jornada

Jueves 24 de noviembre de 2022, p. a10

San Antonio de Areco. Eterno y a la vez esquivo: 150 años después de su nacimiento en la literatura, el gaucho sigue en el seno de la argentinidad , a medio camino entre mito y testimonio de cómo se construyó, percibió y transformó el país.

Un remolino de polvo envuelve la alocada cabalgata de cientos de caballos. En el centro, los jinetes se esmeran por mantener junta a la tropilla de siete u ocho ejemplares sin que se pierda uno ni se interrumpa la carrera de los otros, en una muestra de virtuosismo de la monta.

Es el entrevero de tropillas , clave en la Fiesta de la Tradición que se celebra cada año en San Antonio de Areco.

Esta localidad, a 120 kilómetros de la moderna y cosmopolita Buenos Aires, parece otro país: territorio de hombres a caballo, la pampa, la tradición gauchesca. Boina, alpargata, guitarra y facón al cinto.

Cada 6 de diciembre, Argentina celebra el Día Nacional del Gaucho.

Su figura está igualmente presente en Uruguay y con variantes en Paraguay y el sur de Brasil, Bolivia y Chile. Pero en este 2022 en que se cumplen 150 años de la publicación en 1872 de Martín Fierro, poema fundacional del argentino José Hernández. Los actos conmemorativos se multiplicaron con exposiciones, conferencias e interrogantes sobre la identidad.

“Aquí me pongo a cantar

al compás de la vigüela,

que el hombre que lo desvela

una pena estraordinaria,

como la ave solitaria

con el cantar se consuela.”

(...)

“Mi gloria es vivir tan libre

como el pájaro del Cielo,

no hago nido en este suelo

ande hay tanto que sufrir;

y naides me ha de seguir

cuando yo remonto el vuelo.”

Martín Fierro combina estrofas sextillas y de cuatro versos para cantar la epopeya melancólica de un gaucho de la primera mitad del siglo XIX, que disfruta de la libertad y de la vida nómada, a la vez que sufre injusticias y discriminación por su origen mestizo.

Rebelde, reacio a la autoridad, ladrón de ganado y de a ratos pendenciero, Martín Fierro es también valiente, solidario y leal.

El gaucho se convirtió en ídolo popular mucho antes de que los intelectuales y el Estado lo propusieran como emblema nacional , aseguró a la Afp el historiador Ezequiel Adamovsky, investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.