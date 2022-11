La lista incluía a dos mujeres: la francesa Sophie Adenot y la británica Rosemary Coogan, nuevas embajadoras de otra sección muy poco representada de astronautas europeos. A nivel mundial, 65 de las más de 560 personas que han explorado el espacio han sido mujeres, la mayoría estadunidenses. Sin embargo, la lista de ayer no incluía a ninguna persona de color. La campaña de contratación no abordó específicamente la diversidad étnica, pero en ese momento enfatizó la importancia de representar a todas las partes de nuestra sociedad .

Con orgullo en medio de destellos de emoción, McFall afirmó que estaba especialmente preparado para la misión debido al vigor de su mente y cuerpo.

Me siento muy cómodo en mi propia piel. Perdí mi pierna hace más de 20 años, tuve la oportunidad de ser un atleta paralímpico y me exploré emocionalmente... Todos esos factores y dificultades en la vida me han dado confianza y fuerza, la capacidad de creer en mí mismo. que puedo hacer cualquier cosa que me proponga , agregó.

Nunca soñé con ser astronauta. Fue sólo cuando la ESA anunció que buscaban un candidato con una discapacidad física para embarcarse en este proyecto que despertó mi interés , destacó.

El estudio de factibilidad, que durará de dos a tres años, examinará los obstáculos básicos para un parastronauta, incluido cómo una discapacidad física podría afectar el entrenamiento de la misión y si se requieren modificaciones en los trajes espaciales y las aeronaves, por ejemplo.

David Parker, director de Exploración Humana y Robótica de la ESA, sostuvo que todavía era un largo camino para McFall, pero describió el nuevo reclutamiento como una ambición de larga data.

Parker agregó que comenzó con una pregunta. Tal vez hay personas por ahí que son casi sobrehumanas porque ya han superado desafíos. ¿Y podrían convertirse en astronautas?

Parker también dice que piensa que puede ser la primera vez que se usa la palabra parastronauta, pero no reclamo la propiedad .

Pasarán al menos cinco años antes de que McFall vaya al espacio como astronauta, si tiene éxito.

Al otro lado del Atlántico, Houston está tomando nota. Dan Huot, portavoz del Centro Espacial Johnson, de la NASA, hogar del cuerpo de astronautas de la agencia estadunidense, señaló a Ap que en la agencia estamos observando el proceso de selección de parastronautas de la ESA con gran interés .

Admitió que los criterios de selección de la NASA actualmente siguen siendo los mismos , pero dijo que la agencia espera trabajar con los nuevos astronautas en el futuro de socios como la ESA.

La agencia también aprobó ayer una fuerte alza de su presupuesto para mantener sus programas frente a la competencia de Estados Unidos y China.

(Con información de Afp)