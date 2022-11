D

ecir que en la estrambótica reunión entre los cinco ex presidentes y el actual titular del Ejecutivo, que se realizaba en Palacio Nacional, las aguas amenazaban salirse de madre no es una exageración, si acaso, una apreciación urbana un tanto ruda, que poco tiene que ver con el sentido que en infinidad de espacios rurales significa esta expresión: las aguas rebasan sus límites normales e invaden terrenos más allá de las costas tradicionales. Se trata de un crecimiento inusual que supera los bordes naturales de contención. Eso era precisamente lo que en nuestra imaginaria locación ocurría. Claro que, salirse de madre no podía darse por descartado. El otro yo de cada uno de los dos ex presidentes estaba desbordado. Todo en el ambiente hacía presentir una tormenta.

Los rostros de don Carlos y don Ernesto estaban convulsos: uno salivaba incontenible y el otro, con el gaznate seco. Los ojos, antes tan diferentes, ahora por el odio que los inundaba, se tornaban semejantes. Sólo el histrionismo desbordado del señor Fox, y la ausencia (congénita) de entendereras de don Enrique Peña, pudieron hacer ver que un confrontamiento brutal entre ambos los exhibiría y sería en beneficio del enemigo común. ¡Quién lo creyera! Lo evidente calmó los ánimos y, entre rezongos, surgió una precaria tolerancia. Para contribuir a ella, la columneta renunciará, en lo posible, a descripciones (ya iniciadas), sobre el talante y el lenguaje facial y corporal de los protagonistas de este encuentro. Se concretará a transmitir, dentro del globito, lo que cada uno de los personajes sentía, pensaba y no se atrevía a expresar en alta voz.