Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 14 de noviembre de 2022, p. a10

Desde hace 84 años, Martha Ofelia Galindo entregó su vida a la actuación , carrera que ha honrado en papeles en teatro infantil, universitario, carpa, teatro bar y de cámara, musicales, televisión y cine.

Ahora a sus 90 años de edad, Galindo recibió un tributo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y festejó ayer sobre las tablas en el papel de Brígida en Don Juan Tenorio, el clásico de José Zorrilla.

Su historia es prolífica. Debutó a los seis años en el Palacio de Bellas Artes, bajo la dirección de Clementina Otero; además, fue condiscípula de Carlos Ancira y José Solé, así como alumna de Héctor Azar y Salvador Novo. Trabajó con estrellas como Óscar Chávez, Julián Pastor, Fernando Luján, Mauricio Herrera, Ernesto Gómez Cruz, Lupe Vázquez, Ernesto Gómez Sanatan, Alejandro Ciangherotti e Irlanda Mora.

En la cultura popular, se recuerda su personaje de la Maestra Canuta en la comedia Cero en conducta, al lado de Jorge Ortiz de Pinedo.

De los grandes personajes de diversas épocas, con los cuales compartió momentos, la actriz agradece el cariño y dedicación a colegas y maestros. Muchos no están, pero todavía quedan algunos, por ejemplo, Virginia Gutiérrez y Luisa Huertas, entre otros que ellos saben quiénes son , expresó Galindo en charla con La Jornada.

Puntualizó: Mi carrera ha sido muy intensa, de grandes periodos; mis maestros principales fueron Clementina Otero, Héctor Azar y Celestino Gorostiza .

La actriz recordó: “Mis épocas importantes han sido todas, pero una es especial con Héctor Azar, pues hice mucho teatro universitario y él me dedicó la obra Inmaculada; imagínate la cantidad de puestas en escena, telenovelas, programas de comedia y las tandas con Ernesto Alonso Cachirulo”, entre infinidad de trabajos.

Galindo, quien suma diversos premios y reconocimientos, subrayó: No me puedo quejar. Me ha gustado todo en mi carrera. Nunca hago algo que no sea de mi agrado, pero también estoy agradecida con mucha gente que me ayudó, porque esta profesión es muy dura si se hace de manera honesta; es decir, que puedas trabajar, no sólo porque tengas bonitos ojos .

Satisfecha con la vida