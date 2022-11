Uno no quiere hacer cosas que empeoren una recesión en la que puedas estar , dijo a Sky News ayer. Por otro lado, si no haces nada, si no demuestras que vamos a reducir nuestra deuda, las tasas de interés suben y se agrava la recesión .

No obstante, Hunt dijo que los más pobres no deberían sufrir mucho y que los recortes en los servicios públicos serán equilibrados. Me temo que todos vamos a pagar un poco más de impuestos. Pediremos sacrificios a todo el mundo, pero tenemos que reconocer que no se puede pedir mucho a las personas con los ingresos más bajos .

The Sunday Times publicó que Hunt planea abordar un agujero de 55 mil millones de libras esterlinas en el presupuesto mediante la congelación de los umbrales y las asignaciones del impuesto sobre la renta, la seguridad social, el impuesto de sucesiones y las pensiones durante otros dos años.