La semana anterior los vecinos acudieron a la obra y pidieron el apoyo de patrullas, que llegaron de inmediato; eran elementos del programa Blindar BJ. También llegó el representante legal de la obra, quien afirmó que sí tenían los permisos, pero no a la mano , pese a que por ley el registro de manifestación de construcción debe estar visible en el exterior de la construcción.

“Los policías de Blindar BJ me pidieron mi dirección para saber cuál era mi interés en el caso, pero yo no se las di porque ellos no son jueces. ‘Pues entonces no podemos remitir a nadie’, me contestaron. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tampoco quisieron remitirnos al representante y a mí ante el Ministerio Público porque no estaba en flagrancia el responsable de la obra”, relató Rubio, quien aseguró que ningún funcionario de la alcaldía Benito Juárez llegó al lugar.

Advirtió que también interpondrán una queja ante la Secretaría de la Contraloría General y ante la propia SSC por la inacción de los elementos, y por la falta de atención por el personal administrativo de la alcaldía.