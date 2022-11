▲ La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que debido a que para este lunes se prevén condiciones adversas para la dispersión de contaminantes, se mantendrá el Hoy no circula ampliado. Foto Roberto García Ortiz

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 14 de noviembre de 2022, p. 36

Este lunes, por segundo día consecutivo se mantendrá la contingencia ambiental por ozono debido a que se prevén condiciones adversas para la dispersión de contaminantes, por lo que continuará el Hoy no circula ampliado. Ante ello, dejarán de circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00 con engomado amarillo y terminación de placa 5 y 6, así como todas las unidades con holograma 2 y los de tipo 1 cuyo dígito termine en 1, 3, 5, 6, 7 y 9, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came).

Explicó que el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México reportó que los modelos de pronóstico son consistentes en que este lunes el sistema de alta presión aún afectará al valle de México, lo que mantendrá la estabilidad atmosférica, temperatura alta y radiación solar persistente en gran parte del día, así como viento débil. Condiciones que evitarán la dispersión de contaminantes.

Precisó que la fase 1 de contingencia ambiental se aplica con el fin de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono.