or primera vez desde su reciente nombramiento al frente de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro compareció en el Senado de la República y en su presentación subrayó que a nuestro país no le interesa en lo absoluto la confrontación; diálogo, negociación y derecho dirimirán cualquier diferendo comercial que pueda existir en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Ello, desde luego, bajo el principio rector de respeto a nuestra soberanía, que es lo que marcará el camino de los acuerdos, en torno a la seguridad energética, la alimentaria y el interés por atraer inversiones que fomenten la mayor cantidad de empleos formales y especializados que permitan consolidar una política industrial y comercial fuerte de cara a los retos del presente siglo .

En términos generales fue una comparecencia suave , en la que Buenrostro destacó el tema de las consultas en el marco del T-MEC. La funcionaria lo detalló así: se iniciaron el 20 de julio, cuando Estados Unidos hace por primera vez una solicitud para hacer alguna consulta sobre materia energética; Estados Unidos y Canadá presentan listas de preguntas, México las responde y la contraparte las analiza, ve si son satisfactorias o no; se hizo una segunda ronda y se le vuelve a dar respuestas; con éstas ambos países decidieron que no eran satisfactorias en ese momento y no dieron por concluida la primera interlocución .

Ese proceso concluyó el pasado 3 de octubre, cuatro días antes de que yo tomara el cargo; ¿qué hicimos ahí? Afortunadamente, hubo mucha sensibilidad de nuestra parte, porque no sólo Estados Unidos es un socio importante para nosotros y prioritario, también nosotros lo somos para Estados Unidos. Ni a ellos ni a nosotros nos interesa tener ningún tipo de confrontación y menos en estos momentos donde estamos teniendo crisis globales y donde es tan importante la relocalización, ellos están tan interesados en la relocalización de las 400 empresas, menos en materia energética, porque la materia energética es fundamental para que se instale una nueva empresa .