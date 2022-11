Jim Cason y David Brooks

Jueves 10 de noviembre de 2022, p. 31

Chapel Hill y Nueva York. La elección nacional determinará cuál partido controlará el Congreso y con ello el poder sobre el presupuesto y otros asuntos nacionales, pero estos comicios también ofrecen un mosaico de expresiones del electorado en la coyuntura política de Estados Unidos.

En Colorado, por ejemplo, una de las cómplices más leales y vocales de Donald Trump podría perder su curul en la cámara baja ante un opositor que se ha enfrentado a la retórica provocadora de la trumpista al acusarla de usar la ira como entretenimiento. El demócrata Gabe Vasquez está por derrotar a un republicano que ha controlado un distrito fronterizo en Nuevo México por casi una década.

Los candidatos progresistas tuvieron una gran noche electoral. Ahora habrá más progresistas fuertes que nunca en la cámara baja de Estados Unidos , comentó el senador Bernie Sanders en un tuit con una larga lista de estos triunfos, entre los cuales se encuentran los novatos Summer Lee en Pensilvania y Greg Casar en Texas (https://twitter.com/BernieSanders/status/1590420827224559616).

Pero no todo fue triunfante para los demócratas. En Florida, la republicana trumpista Anna Paulina Luna ganó un asiento en la cámara baja federal que había estado en manos demócratas durante décadas. Luna, quien cambió de apellido en honor de sus raíces mexicanas, ha sido bautizada como la respuesta republicana a la diputada progresista de perfil nacional Alexandria Ocasio-Cortez. La ex modelo, mesera y brevemente trabajadora en un club de caballeros tiene medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte imágenes de ella con Trump. La política conservadora está transcendiendo edad, raza, género, hemos logrado hacer un puente sobre la brecha , comenta al New York Times, afirmando que ésta idea es más que sólo la política; es un estilo de vida .

Días antes de la elección en Carolina del Norte, La Jornada fue informada de simpatizantes apoyando a demócratas o republicanos que desenfundaron armas de fuego (aunque nadie disparó, por ahora) durante las campañas, y en una casilla la policía fue llamada porque un hombre estaba obstaculizando la votación acusando que los demócratas estaban empleando la conexión de Wifi para manipular los resultados.