Sobre el origen de la película, Cuéllar contó que el día que supo sobre el caso del científico, recordó a la chamana Pachita, a quien conocía por sus operaciones mágicas, gracias al trabajo de Alejandro Jodorowsky. “En ese momento tenía una bolsita y no sé por qué metí las manos; saqué un librito de poesía que había comprado la tarde anterior y hasta ese momento vi que era de Jacobo Grinberg… me estaba llamando esta historia desde algún lugar”.

Personajes y líneas de investigación

Se trata de un viaje por distintos lugares de México, Estados Unidos, India, Nepal, Barcelona y Madrid, así como de la supuesta injerencia de varios personajes, como su esposa María Teresa Mendoza, también desaparecida o la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y la creación de varias líneas de investigación; incluso, se lanzan supuestos sobre una posible abducción por extraterrestres o que fue víctima de un crimen pasional.

Puntualizó: “Fue muy complicado determinar los ejes narrativos y al final se debió elegir cuáles eran los actores principales y tramas; pero lo hice cuándo dije ‘a mí me gustaría ver una película sobre la historia de Grinberg, pero dirigida a todo público’. Por esta razón utilicé la base del thriller, pues no deja de haber un personaje desaparecido, sobre quien queremos saber qué pasó”.

Luego emergen interrogantes que permiten ir conociendo al científico, su trabajo y familiares; aparece Pachita, quien en los años 70 hacía operaciones con un cuchillo de monte y trasplantaba órganos . La chamana aseguraba que el espíritu del último emperador mexica la guiaba en las curaciones.

Jacobo Grinberg, retomó Cuéllar, “fue un neurofisiólogo, que investigaba la mente, el cerebro; pero decía que la ciencia no se define por su tema, sino por su método, serio y riguroso. Fue un estudioso de la conciencia y aseguraba que la realidad estaba hecha de la conciencia, que había un campo pre espacial y temporal, una red energética –especie de matrix– que lo configura todo. De hecho, creía que los chamanes, curanderos o la misma Pachita entraban en contacto directo con esta conciencia y podían modificar la realidad en un estado previo a su creación”.