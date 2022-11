Agregó que los hallazgos anteriores de pocas letras, tal vez una palabra aquí y allá, no dejaban mucho espacio para una mayor investigación sobre la vida de los cananeos.

Garfinkel señaló a The Associated Press que, si bien se han hallado muchos artefactos con la escritura cananea, esta es la primera oración completa que se descubre.

El tema indica que las personas tenían problemas con los piojos en la vida cotidiana, y los arqueólogos dicen que incluso hallaron evidencia microscópica de esos animales en el peine. Los detalles del hallazgo se publicaron ayer en el Jerusalem Journal of Archaeology.

Los expertos dicen que el descubrimiento arroja nueva luz sobre algunos de los primeros usos del alfabeto cananeo por la humanidad, inventado alrededor de 1800 a C y la base de todos los sistemas alfabéticos sucesivos, como el hebreo, árabe, griego, latín y cirílico.

Es un texto muy humano , aclaró. Nos muestra que las personas no cambiaron y los piojos tampoco .

Los cananeos hablaban un idioma semítico antiguo, relacionado con el hebreo, el árabe y el arameo modernos, y residían en las tierras colindantes con el Mediterráneo oriental. Se cree que desarrollaron el primer sistema alfabético conocido de escritura.

Encontrar una oración completa indicaría, además, que los cananeos se destacaron entre las primeras civilizaciones en el uso de la palabra escrita. Muestra que incluso en la fase más antigua había oraciones completas , añadió Garfinkel.

Explicó que los expertos fecharon la escritura en 1700 a C al compararla con el alfabeto cananeo arcaico encontrado antes en el desierto de Sinaí, Egipto, que data de entre 1900 a C y 1700 a C.

Pero el peine de Tel Lachish se encontró en un contexto arqueológico muy posterior, y la datación por carbono no pudo determinar su edad exacta, indicó el artículo.

El peine, de marfil, mide unos 3.5 por 2.5 centímetros y tiene dientes en ambos lados. Aunque sus bases aún son visibles, los dientes se rompieron en la antigüedad. La parte central está algo erosionada, posiblemente por la presión de los dedos al sostenerlo durante el cuidado del cabello. El lado con seis dientes gruesos se utilizaba para desenredar los nudos del cabello, mientras el otro lado, con 14 unidades finas, se usaba para eliminar los piojos y sus huevos, de forma muy parecida a los antipiojos de dos caras que se venden actualmente en las tiendas.

Los peines antiguos estaban hechos de madera, hueso o marfil. Este último era un material muy caro y probablemente un objeto de lujo importado.