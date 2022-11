Aunque ha tenido acercamientos a la escritura y la dirección de proyectos cinematográficos, la actuación sigue siendo su principal profesión. Para mí, no solamente ha sido un catalizador, también ha sido una balsa en medio de un mar de cierta incomprensión. Me ha ayudado mucho a pararme en otros zapatos y a empatizar con distintas realidades , señaló.

Tras haberse involucrado hasta ese punto fue que Delgado se dio cuenta de que eso era lo que realmente quería hacer. Tuve una catarsis una mañana, me desperté y supe que quería ser actor , admitió en entrevista. Además, considera que profundizar sobre la actuación hace de la actividad algo más interesante. Entre más te claves, más te diviertes. No es lo mismo nadar en una alberca, que en mar abierto , equiparó.

▲ Si no comparto lo que dice una historia, no estoy ahí, expresa en entrevista. Foto cortesía Amazon Prime

Delgado ha logrado en pocos años establecerse tanto en la industria mexicana como en la estadunidense. Estuvo nominado en los pasados premios Ariel, en la categoría de coactuación masculina por su participación en la cinta Cosas imposibles. Recientemente actuó en la segunda temporada (también lo hizo en la primera) de la serie Un extraño enemigo, de Amazon Prime, interpretando a uno de los líderes de la ficcionada Liga Comunista 23 de Septiembre, y apareció en Narcos: México, de Netflix.

He tenido mucha suerte, y lo digo con agradecimiento, porque en un mundo como en el que vivimos poder ejercer lo que amas ya es tener suerte , sostuvo. El actor también ha encontrado aspectos que no comparte del todo con la industria actual. En la humanidad que nos toca vivir hoy día, tan de resultados inmediatos, sí ha sido complicado porque eso termina permeando no sólo a mi gremio, sino a todos los que comprenden la industria. Nos guste o no, termina siendo relevante algo que no comparto: la inmediatez , criticó.

Así que otra cosa que procura, conforme su carrera avanza, es tratar de ser consciente de los papeles que acepta, así como la naturaleza de los proyectos. Si no comparto lo que se dice o el tipo de historia que se está contando, el fin, no tengo porqué estar ahí. Sí tengo el rigor de que, al menos el personaje, cuente algo , explicó el actor de 32 años.

Además de aparecer en Un extraño enemigo 2, también aparecerá en la película mexico-estadunidense Bonded, todavía sin fecha de estreno.