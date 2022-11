De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 4 de noviembre de 2022, p. 9

A 16 días del Mundial y en busca de un lugar en la selección mexicana, el delantero Santiago Giménez se rencontró con las redes al anotar el gol del triunfo 1-0 del Feyenoord ante Lazio que le permitió a su equipo clasificar a octavos de final en la Liga de Europa.

Giménez entró de cambio al 64 en sustitución de Danilo y apenas un minuto después sacudió la meta rival. El mexicano recibió un pase al borde del área y tras un choque con el arquero y la defensa, mandó un disparo a bocajarro para abrir el marcador.

Enardecida y con banderas tricolores, la afición ovacionó al Chaquito, quien se arrodilló para celebrar el tanto. Fue su sexto gol con el Feyenoord y el cuarto que ano-ta en la Liga de Europa, donde es líder como romperredes.

Lo que se hace dentro de la cancha es lo importante, los cuatro delanteros que competimos (en el Tricolor) lo hacemos de mane-ra fenomenal. Quienes estamos en la lista, estamos preparados, a quien le toque ir al Mundial lo hará de la mejor manera y lo apoyaremos siempre , dijo Giménez respecto de la pelea por conseguir una plaza con el Tricolor en Qatar.

Si me toca estar es por un propósito y si no, sé que más adelante será. No me voy a cortar las venas , agregó. Henry Martín, así como los lesionados Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori son los otros delanteros que también buscan su boleto al Mundial con el Tri.

La más reciente ocasión que Santi anotó con el Feyenoord fue en septiembre ante el Sturm Graz austriaco en la misma competición.

El mexicano-argentino Luka Romero disputó el duelo con los colores de la Lazio al ingresar al minuto 81, aunque su estancia en la cancha fue corta, pues salió expulsado al 90+6.