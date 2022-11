Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Viernes 4 de noviembre de 2022, p. 37

La Contraloría General observa a las 16 alcaldías de manera técnica y objetiva, sin distingo partidista o político, respondió el titular de la dependencia, Juan José Serrano Mendoza, a diputados de oposición que criticaron una supuesta acción parcial por la secretaría.

Como parte de la glosa del cuarto Informe de gobierno, el funcionario compareció ayer ante diputados del Congreso de la Ciudad de México, donde resaltó que el mecanismo de la denuncia ciudadana se ha fortalecido en los años recientes.

Hemos ganado esa confianza por parte de la ciudadanía, y es una forma de acercarnos y enterarnos de lo que sucede en el interior de las alcaldías y de cómo hemos identificado conductas irregulares; hemos podido actuar a partir de ello y nuestras acciones se han relacionado no sólo con el programa de auditorías, sino porque los ciudadanos denuncian, son escuchados y hoy reaccionamos ante estas denuncias , dijo Serrano Mendoza.

Durante su comparecencia destacó que más de 43 mil servidores públicos han sido capacitados en materia de código de ética, pues el objetivo es fomentar una contraloría preventiva y no correctiva. Sobre casos específicos por presuntos actos de corrupción, detalló que continúan en investigación los expedientes del ex secretario de Seguridad Ciudadana Jesús Orta Martínez –relacionado con una compra irregular de patrullas–, y de la ex titular de Turismo Paola Félix –quien supuestamente otorgó un contrato de manera directa a un amigo suyo para la celebración del desfile del Día de Muertos el año pasado–.