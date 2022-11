S

angre a la derecha y sangre a la izquierda llamé a una de mis crónicas de las semanas pasadas. Este año se perfila como el de mayor número de muertes violentas, las últimas semanas se cometieron casi 300 o más homicidios en México, que ya dejaron de ser noticia central. Sangre y más sangre. Día de Muertos resulta frase más poética que la católica de los fieles difuntos.

No en balde nuestro escritor Octavio Paz, que leyó a Sigmund Freud y lo internalizó en su particular manera de pensar, escribió:

“La muerte es un espejo que refleja las varias gesticulaciones de la vida. Toda esa abigarrada confusión de actos, omisiones, arrepentimientos y tentativas –obras y obras–. ¿Qué es cada vida? Encuentra la muerte, ya que no tiene explicación. Frente a ella nuestra vida se dibuja e inmoviliza. Antes de desmoronarse y hundirse en la nada, se esculpe y vuelve a formas inimitables, que no cambiaremos sino para desaparecer. Nuestra muerte ilumina nuestra vida. Si nuestra muerte carece de sentido, tampoco la tuvo nuestra vida. Por eso, cuando alguien muere de muerte violenta solemos decir ‘se la buscó’ y eso es cierto, cada uno tiene la muerte que se busca, la muerte que se hace, muerte de cristiano o ‘muerte de perro’, son maneras de morir que reflejan maneras de vivir. Si la muerte nos traiciona y morimos de mala manera, todos se lamentan, hay que morir como se vive. La muerte es intransferible como la vida. Si no morimos como vivimos es porque realmente no fue nuestra la vida en que vivimos, no nos pertenece, como no nos pertenece la mala muerte que nos mata. Dime cómo mueres y te diré quién eres”.