Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Jueves 3 de noviembre de 2022, p. 3

Luis Ortiz Monasterio resume su vida como una labor constante de tender puentes, la clave en la vida es no tener adversarios , porque como escribió el poeta Rubén Darío, hasta el lobo tiene sus motivos, dice el ex embajador, quien recibe hoy un homenaje en el Palacio de Bellas Artes por su labor en el servicio exterior mexicano y en defensa de los derechos humanos.

La verdad es que la vida es padrísima. A los 80 años me siento con ganas de vivir otros 20 o 30 años. A ver si se me concede , dice en entrevista el diplomático en retiro. La clave es tomar la vida como una gran épica, una gran aventura. ¡Es preciosa! Nunca me he aburrido. Y no es por ser ejemplar, sencillamente cumplo con mi obligación de sacarle provecho a la vida .

Opinó que las protestas recientes en Irán, donde mujeres se quitan el velo y cortan el cabello, son de un sector modernizante, que quiere grandes cambios. Y, como México, hay otro sector más tradicionalista apegado a la tradición y la religión. En este país fue embajador al final de su carrera.

Irán, estima, en lugar de ser mi último puesto, debió ser mi primero , país del Medio Oriente donde pasó cuatro años y luego comenzó el retiro obligatorio al cumplir 65 años. Aunque hubiera querido continuar, menciona que siempre criticó a quienes postergaron la jubilación y hacían más lento el camino para los jóvenes.

Irán, habla jubiloso, es un pueblo muy culto, donde sus comidas tienen 3 mil años de tradición; además los caracteriza una enorme disciplina, hay gran conocimiento de la medicina y las ciencias exactas. Su estancia le dejó un sabor sensacional . Considera que el libro sagrado del Islam es un manual sanitario, lo que pasa es que estamos llenos de prejuicios contra ellos . Hay un gran desconocimiento mutuo, y no es una lucha de civilizaciones, es una lucha de ignorancia mutua . En ese país encontró que estaban muy interesados por el Tratado de Tlatelolco y los esfuerzos por el desarme nuclear que les gustaría impulsar en el Medio Oriente.