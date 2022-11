El 2 de mayo de 2019, el entonces titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Manuel Peimbert, acompañado de víctimas de persecución y tortura en esa entidad, acudieron ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, para presentar una denuncia contra varios funcionarios, entre ellos el ex gobernador Ulises Ruiz y los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox.

Además del ex gobernador, Fox y Calderón, en la denuncia también se señala como responsables de esos lesivos actos a los ex secretarios de Seguridad Pública Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna, así como al ex procurador general de la República Daniel Francisco Cabeza de Vaca.

En julio pasado, en entrevista con este diario, Peimbert –hoy fiscal general de Oaxaca– indicó que como parte del proceso la CPI da voz a los estados-nación miembros para manifestarse sobre lo denunciado. Así fue que Édgar Elías Azar, quien en 2019 era embajador de México en los Países Bajos, cabildeó para que no avanzara la denuncia .

Sin embargo, ésta sigue vigente –no fue desechada de facto como pasa con la mayoría de procesos ante la CPI– y se encuentra en proceso de documentación.