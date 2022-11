C

ontra viento y marea, Luiz Inácio Lula da Silva de nueva cuenta ocupará la presidencia de Brasil, decidido a enderezar el barco verde amarelo y desfacer la cantidad de barbaridades –todas ellas contra el pueblo brasileño– cometidas por el fascista Jair Bolsonaro. El ex dirigente metalúrgico bien puede cantar a los cuatro vientos aquella bella canción, La Cigarra (que Mercedes Sosa interpretaba como nadie), que en su parte medular dice: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí resucitando; gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando; cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra .

El triunfo electoral de Lula fue motivo de júbilo en prácticamente toda Latinoamérica, cuyo mapa paulatinamente ha dejado atrás el horror de la etapa neoliberal, pero que aún no puede cantar victoria porque son interminables los destrozos causados por los gerentes, disfrazados de presidentes , que Estados Unidos colocó, durante décadas y con sus respectivas pandillas, en la geografía de la patria grande.