Nosotros, como parte del barrio de San Miguel, destituimos a nuestros representantes del consejo porque no han trabajado para el pueblo; decían que no había dinero y sabemos que sí les llegan recursos , dijeron a La Jornada residentes que pidieron mantener el anonimato.

Denuncian manejo turbio de recursos de la comunidad

En cuanto a las otras dos representantes, ambas fueron destituidas porque los pobladores aseguran que no las representan adecuadamente: Cleofas Maya Márquez pertenece al consejo mayor y era contralora; la otra es Mireya Maya Márquez, encargada de la comisión de educación.

Una más era Griselda Castillo Maya, quien era comandante de la guardia civil local, acusada de ser violenta con los lugareños que han exigido cuentas claras de los recursos públicos a los otros concejales.

Desde el inicio de la administración de Domingo, a esta cabecera han ingresado más de 23 millones de pesos (algunos dicen que 36 millones), pero los 15 consejeros de los cinco barrios que conforman este municipio (incluido San Miguel) no han transparentado en qué han usado los recursos, pues no han hecho obras, no hay seguridad y el centro de salud de la localidad no cuenta con medicinas ni personal.