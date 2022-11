Me ha quitado la mitad de mi audición, 60 libras de peso, mi confianza y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo , escribió.

Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado.

Instó a a visitar a sus médicos.

Su padre es la estrella de películas como Perros de reserva, Pulp Fiction y Hulk, el hombre increíble.

A Cormac Roth le sobreviven sus padres, Tim y Nikki Roth, y su hermano, Hunter Roth.