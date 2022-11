Comenzar su carrera de cantante solista ha sido complicado, pero a su vez estimulante, señala. En poco tiempo Joalin ha conocido a muchas personas que la apoyan, además de disfrutar de hacer las cosas a su manera. “Esto lo hace interesante, porque durante tres años estuve en un grupo donde me daban la ropa que me tenía que poner, me decían: ‘vas a estar aquí y vas a hacer esto’. Ahora que estoy haciendo música, quiero hacerlo todo despacio, a mi manera, y que nadie me diga qué tengo que hacer”, sostuvo.

Fue hasta hace dos años cuando finalmente cantó en un estudio. “Siento que con la música encontré por fin eso que inconscientemente estaba buscando toda mi vida. Siempre me han gustado el arte y la música, pero ahora que soy la voz y la que lo está haciendo, por fin digo: ‘Ahora sí me puedo expresar completamente, y ahora sí encontré lo que quiero hacer’”, reveló.

Durante un tiempo fue bailarina de un popular grupo de pop iniciado por el ex mánager de las Spice Girls y creador de la franquicia American Idol, Simon Fuller. En Now United, la cantante no sólo pudo ejercer un oficio que le dio proyección internacional, además vio de primera mano cómo funciona la industria a gran escala.

Por ahora reside ahí y tiene intenciones paralelas a su carrera. Tengo la tarea de traerles un poco de la parte latina; enseñarles que no tenemos que ser tan callados. A mí me encanta tener música en la casa. Creciendo en México, los vecinos siempre ponían música, nunca me molestó, pero en Finlandia es un país donde el respeto es una cosa muy grande y no puedes escuchar a volumen alto , comenta.

Sobre las dificultades que implica llevar un género poco conocido a un país nórdico, señala: Me gusta porque estoy retando a la gente a que escuchen y vean algo diferente, algo a lo que no están acostumbrados , detalló. Que sean más abiertos, que disfruten más de la vida .

En ese mismo sentido, ha logrado que temas en español sean bien recibidos en Finlandia. Si bien Joalin habla tanto finés como inglés, su manera de componer no se ha orientado a ninguna de esas dos lenguas todavía. Siento que no elegí el idioma español, sino que él me eligió. La primera vez que me puse a escribir me salió naturalmente en esa lengua, igual porque es el idioma con el que crecí, con el que aprendí a hablar de mis sentimientos, a comunicarme, es lo que escucho a diario, cuando pongo música , estimó.

A pesar de esas influencias, la cantante también busca desarrollar un estilo propio que rebase el pop o el reguetón. Siento que lo que me hace más rica es que tengo esas culturas que son completamente opuestas , celebró.

Recientemente, Joalin publicó los sencillos Así, así y Tóxico, que en poco tiempo han sido bien recibidos en redes sociales, lo que atribuye a su paso por Now United y los seguidores que ganó con su paso en esa banda.

Hasta ahora, Joalin no ha podido presentarse como solista sobre un escenario. La idea, admite, la llena de nervios ; sin embargo, también está ansiosa por empezar.

Después de pasar un tiempo en Finlandia, le gustaría volver a Latinoamérica para trabajar con productores musicales con mayor experiencia.