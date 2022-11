Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 1º de noviembre de 2022, p. 37

La administración capitalina proporcionó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) un adelanto de 39.7 millones de pesos como parte de su ministración de diciembre, con los que cubrirá las prerrogativas de los partidos políticos en noviembre.

No obstante, la autoridad local le informó que aún desconoce si podrá otorgar una ampliación de recursos de 45 millones de pesos para completar el financiamiento a los partidos políticos a fin de año.

En entrevista, la consejera presidenta, Patricia Avendaño, explicó que ha tenido reuniones con funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas para que le permitan utilizar las prerrogativas que le serán retenidas al partido Morena para completar las entregas.